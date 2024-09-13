16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" обыграли "Рубин" "Акрон" подписал конголезского нападающего "Хапоэля" Мависа Чиботу Полузащитник Виктор Мендес арендован клубом "Крылья Советов" Артем Дзюба официально стал игроком "Акрона" Инсайдер: Артем Дзюба перейдет в "Акрон"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Рубин"

КАЗАНЬ. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 13 сентября, в восьмом туре Премьер-лиги "Крылья Советов" в Казани обыграли "Рубин" - 2:0.

После поражения от махачкалинского "Динамо" в составе самарцев произошло шесть изменений, с первых минут вышли Гленн Бейл, Илья Гапонов, Кирилл Печенин, Иван Олейников, Бенхамин Гарре и Иван Сергеев.

Счет в матче открыли самарцы на 38 минуте — Ашурматов отмахнулся от Олейникова в своей штрафной площади, и судья без колебаний указал на точку. Пенальти реализовал Гарре, забив свой первый гол в сезоне — 0:1.

Через пару минут "Крылья" удвоили преимущество. После подачи Гарре со штрафного вратарь казанцев выбил мяч на правый фланг, где находился Олейников, который в касание перекинул Евгения Ставера — 0:2.

В концовке первого тайма травму получил Сергей Песьяков, и во втором тайме в рамку встал Иван Ломаев. На 72 минуте счет мог стать разгромным, Сергеев выкатывал на одного Олейникова, но Ивана накрыли защитники "Рубина".

После победы самарцы поднялись на девятое место в турнирной таблице.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 19 сентября в Москве со "Спартаком" в рамках четвертого тура группового Пути РПЛ Кубка России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6