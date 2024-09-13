"Крылья Советов" обыграли "Рубин"

В пятницу, 13 сентября, в восьмом туре Премьер-лиги "Крылья Советов" в Казани обыграли "Рубин" - 2:0.

После поражения от махачкалинского "Динамо" в составе самарцев произошло шесть изменений, с первых минут вышли Гленн Бейл, Илья Гапонов, Кирилл Печенин, Иван Олейников, Бенхамин Гарре и Иван Сергеев.

Счет в матче открыли самарцы на 38 минуте — Ашурматов отмахнулся от Олейникова в своей штрафной площади, и судья без колебаний указал на точку. Пенальти реализовал Гарре, забив свой первый гол в сезоне — 0:1.

Через пару минут "Крылья" удвоили преимущество. После подачи Гарре со штрафного вратарь казанцев выбил мяч на правый фланг, где находился Олейников, который в касание перекинул Евгения Ставера — 0:2.

В концовке первого тайма травму получил Сергей Песьяков, и во втором тайме в рамку встал Иван Ломаев. На 72 минуте счет мог стать разгромным, Сергеев выкатывал на одного Олейникова, но Ивана накрыли защитники "Рубина".

После победы самарцы поднялись на девятое место в турнирной таблице.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 19 сентября в Москве со "Спартаком" в рамках четвертого тура группового Пути РПЛ Кубка России.