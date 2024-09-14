В самарском парке Победы реконструируют водоем

В парке Победы в Самаре ведутся работы по реконструкции искусственного водоема. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На видео, опубликованном в Telegram-канале "Еще Самара", территория будущего водоема огорожена, висит соответствующая информационная табличка. Однако никаких других подготовительных работ пока не видно.
Ранее на этом месте уже был водоем, но сейчас его дно высохло и заросло травой, а плитка по бортам раскрошилась.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.