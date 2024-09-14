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ЖКХ и благоустройство Общество

В самарском парке Победы реконструируют водоем

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В парке Победы в Самаре ведутся работы по реконструкции искусственного водоема. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Фото: "ЕЩЕ Самара" / t.me

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Еще Самара", территория будущего водоема огорожена, висит соответствующая информационная табличка. Однако никаких других подготовительных работ пока не видно.

Ранее на этом месте уже был водоем, но сейчас его дно высохло и заросло травой, а плитка по бортам раскрошилась.

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