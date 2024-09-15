Тольяттинец проведет 7,5 лет в колонии строгого режима за распространение наркотиков

В Самарской области суд вынес обвинительный приговор 32-летнему мужчине, обвиняемому в распространении наркотических веществ, сообщили в ГУ МВД. Он проведет в колонии строгого режима 7,5 лет.

В августе 2023 года сотрудники Госавтоинспекции возле одного из многоквартирных домов Автозаводского района Тольятти обратили внимание на мужчину, который осматривал землю. Заметив служебный автомобиль, он кинул на козырек подъезда сверток из кармана, и попытался скрыться.

Полицейские задержали местного жителя. Тот пояснил, что в свертке находятся наркотики. Он также рассказал, что хотел подработать, распространяя запрещенные вещества. Задания от получал в Интернете, фасовал на мелкие дозы и прятал в тайниках-закладках.

Из тайников-закладок и из квартиры злоумышленника полицейские изъяли около 40 граммов запрещенных веществ, что законодатель относит к крупному размеру.

Мужчине предъявили обвинение в совершении 15 преступлений по статье "Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств". В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился и в содеянном раскаялся.

Автозаводский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, и вынес приговор. С учетом всех обстоятельств по делу, мужчина получил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.