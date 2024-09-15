Акрон" обыграл "Химки" — 3:0

В воскресенье, 15 сентября, в Самаре в восьмом туре премьер-лиги тольяттинский "Акрон" разгромил подмосковные "Химки" — 3:0.
Уже на 37 минуте тольяттинцы открыли счёт в матче, Бакаев ушел от игроков "Химок" и прошил ворота Обухова — 1:0. На 44 минуте "красно-черные" удвоили свое преимущество с передачи Бакаева, гол забил Стефан Лончар — 2:0.
На 64 минуте за "Акрон" дебютировал экс-капитан сборной России — Артем Дзюба. На 81 минуте голевой момент имели химчане, Хосонов скидывал на Руденко, но удар Александра пришелся в Васютина. На 90 минуте счёт стал разгромным, Артем Дзюба покатил мяч на Владимира Хубулова, который поразил ворота Обухова в третий раз — 3:0. После победы тольяттинцы поднялись на 10 место в турнирной таблице.
Следующий матч "Акрон" проведет 18 сентября в дома в рамках Пути РПЛ. Соперником станет воронежский "Факел".
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️