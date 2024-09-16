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Футбол Спорт

Артем Дзюба: "Очень соскучился по РПЛ"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нападающий "Акрона" Артем Дзюба после матча с "Химками" (3:0) пообщался с журналистами. Он поделился впечатлениями от возвращения в РПЛ, перехода в "Акрон" и первого ассиста.

— Какие ощущения от возвращения в РПЛ?

— Очень соскучился, прям приятно. Спасибо зрителям за такое теплое приветствие. Очень важная игра была, важно, что победили и как команда в целом выглядели очень достойно. "Химки" один из наших конкурентов в борьбе за выживание, в таких матчах важно набирать три очка.

— Долго решались на вариант с "Акроном"?

— Ну, ночь бессонная была у меня. Нужно было все взвесить. Мое окружение меня поддержало. Сказали, надо. Да и я сам, наверное, жалел бы, если бы выбрал ничего не делать или попробовать еще пошуметь. Рад, что правильно сделал выбор. Наверное, все не зря так и должно быть.

— Голевое действие в дебютном матче, думали сами пробить или не было шанса?

— Пробить можно всегда, но Хубулыч [Хубулов] был в лучшей позиции, я на повторе увидел, что правильно принял решение за миллисекунду, и, если он забил, значит все правильно. Самое важное — это победа.

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