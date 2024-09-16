Аэротакси в объективе

В воскресенье, 15 сентября, жители Тольятти воспользовались уникальной возможностью и познакомились с самыми современными дронами, в том числе аэротакси, которые производят здесь же, в Тольятти. "Улетный фестиваль", организатором которого выступила компания "Транспорт будущего", состоялся на набережной Автозаводского района и собрал большое количество гостей.

Мероприятие прошло на новой набережной Автозаводского района. Прекрасная погода стала дополнительным поводом к тому, чтобы посетить праздник, и многие жители Тольятти не остались в стороне — на "Улетный фестиваль" приходили семьями! Гостей ожидала познавательная и развлекательная программа: мастер-класс по пилотированию дронов в защитных кубах собрал большое количество детей и родителей. Ребята с удовольствием погрузились в мир технологий, пробуя управлять небольшим дроном, а родители с интересом наблюдали и помогали справиться с непростым делом.

Изюминкой праздника стала демонстрация аэротакси — необычную машину можно было рассмотреть и сделать с ней фото. Здесь же участники фестиваля поближе познакомились с агродроном S-80 и дроном S-120. Гости с интересом изучали беспилотники и с удовольствием фотографировались с уникальными аппаратами.

Также на фестивале все желающие узнали информацию о компании "Транспорт будущего" и принципах ее работы, таким образом "Улетный фестиваль" объединил технологии, творчество и профориентацию, рассказал исполнительный директор компании "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров:

— Фестиваль — возможность для тольяттинцев не только отдохнуть всей семьей, но и познакомиться с новыми технологиями. Для молодежи это стало прекрасным шансом узнать больше о, вероятно, будущей профессии, работать по которой можно в родном городе — Тольятти. Мы показали последние достижения в беспилотной технике, обозначили ее перспективы в различных сферах — от сельского хозяйства до кинематографии, рассказали о том, каким образом можно стать частью нашей команды. Уверены, что получилось интересно и познавательно!