Тольяттинец отправится в колонию за обещание студентам помочь "купить" экзамены

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в передаче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
С 2021 по 2022 г. мужчина получил от студентов не менее 260 тыс. руб. и обещал помочь в получении зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний.
Суд назначил тольяттинцу год и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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