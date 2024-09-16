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Суды Происшествия

Тольяттинец отправится в колонию за обещание студентам помочь "купить" экзамены

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в передаче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

С 2021 по 2022 г. мужчина получил от студентов не менее 260 тыс. руб. и обещал помочь в получении зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний.

Суд назначил тольяттинцу год и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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