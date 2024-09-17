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Преступления Происшествия

ИП из Самары потерял более 1 млн руб., пытаясь купить обучающие курсы

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Индивидуальный предприниматель из Самары решил купить курсы повышения квалификации для своих подчиненных и зарегистрировался на одном из сайтов в сети Интернет, предлагающих образовательные программы.

При заполнении заявки на оплату курса с 63-летним мужчиной связался неизвестный, представившийся администратором ресурса, и предложил помощь в дальнейшем оформлении услуги.

Действуя по инструкции, самарец заполнил банковские реквизиты в поле сайта предложенной ссылки и с его счета произошло списание более 1 млн рублей.

Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

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