ИП из Самары потерял более 1 млн руб., пытаясь купить обучающие курсы

Индивидуальный предприниматель из Самары решил купить курсы повышения квалификации для своих подчиненных и зарегистрировался на одном из сайтов в сети Интернет, предлагающих образовательные программы.
При заполнении заявки на оплату курса с 63-летним мужчиной связался неизвестный, представившийся администратором ресурса, и предложил помощь в дальнейшем оформлении услуги.
Действуя по инструкции, самарец заполнил банковские реквизиты в поле сайта предложенной ссылки и с его счета произошло списание более 1 млн рублей.
Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек