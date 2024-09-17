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Законотворчество Власть и политика

Молодым специалистам в сфере АПК предложили увеличить "подъемные" в 3 раза

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для привлечения молодых специалистов в агропромышленный комплекс Самарской области предложено увеличить им единовременные денежные выплаты в три раза. С такой инициативой выступил комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы. Проект закона опубликован на сайте губдумы.

Сейчас молодому специалисту предоставляется единовременная денежная выплата в размере 69 тыс. руб., если он имеет высшее образование или обучается на последнем курсе вуза. Выпускникам или студентам последнего курса техникума полагается 34,5 тыс. рублей.

Для обеспечения равных условий для молодых специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, работающих в сфере АПК иных (прежде всего соседних) регионов, законопроектом предлагается увеличить указанные выплаты: до 207 тыс. руб. и 103,5 тыс. рублей.

Размеры ежемесячных выплат предлагается проиндексировать на 6,2%.

Предполагается, что внесение предлагаемого изменения будет способствовать росту заинтересованности молодых специалистов в осуществлении трудовой деятельности в сельскохозяйственной организации в течение трех и более лет, говорится в пояснительной записке к проекту.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

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Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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