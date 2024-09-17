Молодым специалистам в сфере АПК предложили увеличить "подъемные" в 3 раза

Для привлечения молодых специалистов в агропромышленный комплекс Самарской области предложено увеличить им единовременные денежные выплаты в три раза. С такой инициативой выступил комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы. Проект закона опубликован на сайте губдумы.

Сейчас молодому специалисту предоставляется единовременная денежная выплата в размере 69 тыс. руб., если он имеет высшее образование или обучается на последнем курсе вуза. Выпускникам или студентам последнего курса техникума полагается 34,5 тыс. рублей.

Для обеспечения равных условий для молодых специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, работающих в сфере АПК иных (прежде всего соседних) регионов, законопроектом предлагается увеличить указанные выплаты: до 207 тыс. руб. и 103,5 тыс. рублей.

Размеры ежемесячных выплат предлагается проиндексировать на 6,2%.

Предполагается, что внесение предлагаемого изменения будет способствовать росту заинтересованности молодых специалистов в осуществлении трудовой деятельности в сельскохозяйственной организации в течение трех и более лет, говорится в пояснительной записке к проекту.