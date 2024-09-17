В Самарском театре кукол прошла премьера спектакля "Великодушный Фома"

Постановочная группа из Санкт-Петербурга предложила самарскому зрителю очередной эксперимент — "несерьезная" повесть Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели".
"Для нас большая честь представить эту необычную постановку, — говорит директор Самарского театра кукол Ольга Дикушина. — Мы рады предложить зрителям авторский взгляд на классическое произведение Достоевского, воплощенное средствами кукольного театра".
Спектакль насыщен драматическими событиями и комическими обстоятельствами — карикатурные характеры персонажей решены через выразительные планшетные куклы, управляемые зачастую несколькими актерами.
Действие включает в себя яркие вокальные номера, кукольные трюки, неожиданные смысловые и визуальные переходы, погружая зрителя в причудливый мир Достоевского, воссозданный средствами кукольного театра.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.