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Театр Культура

В Самарском театре кукол прошла премьера спектакля "Великодушный Фома"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Постановочная группа из Санкт-Петербурга предложила самарскому зрителю очередной эксперимент — "несерьезная" повесть Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели".

Фото: министерство культуры Самарской области

"Для нас большая честь представить эту необычную постановку, — говорит директор Самарского театра кукол Ольга Дикушина. — Мы рады предложить зрителям авторский взгляд на классическое произведение Достоевского, воплощенное средствами кукольного театра".

Спектакль насыщен драматическими событиями и комическими обстоятельствами — карикатурные характеры персонажей решены через выразительные планшетные куклы, управляемые зачастую несколькими актерами.

Действие включает в себя яркие вокальные номера, кукольные трюки, неожиданные смысловые и визуальные переходы, погружая зрителя в причудливый мир Достоевского, воссозданный средствами кукольного театра.

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