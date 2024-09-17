В Самарском театре кукол прошла премьера спектакля "Великодушный Фома"

Постановочная группа из Санкт-Петербурга предложила самарскому зрителю очередной эксперимент — "несерьезная" повесть Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели".

"Для нас большая честь представить эту необычную постановку, — говорит директор Самарского театра кукол Ольга Дикушина. — Мы рады предложить зрителям авторский взгляд на классическое произведение Достоевского, воплощенное средствами кукольного театра".

Спектакль насыщен драматическими событиями и комическими обстоятельствами — карикатурные характеры персонажей решены через выразительные планшетные куклы, управляемые зачастую несколькими актерами.

Действие включает в себя яркие вокальные номера, кукольные трюки, неожиданные смысловые и визуальные переходы, погружая зрителя в причудливый мир Достоевского, воссозданный средствами кукольного театра.