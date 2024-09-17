В Тольятти завершена реконструкция теплосетей 69 квартала

В границах улиц К.Маркса, Мира, Ленинградской и Центральной площади автограда энергетики "Т Плюс" заменили 1 115 метров трубопроводов различного диаметра.
В рамках работ на объекте были смонтированы новые трубы, модернизированы тепловые камеры, установлена запорная арматура и другое тепломеханическое оборудование. На данный момент близлежащие клиенты уже переключены на новые коммуникации. Модернизация теплосетей 69 квартала повысит надежность и качество обеспечения теплом жителей 6 многоквартирных жилых домов, а также здания городской думы.
"На объекте завершается восстановление асфальтированных пешеходных дорожек и зеленых газонов. К работам привлечено 10 специалистов и необходимая техника. В ближайшее время планируем полностью завершить восстановление благоустройства территории по постоянной схеме", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.