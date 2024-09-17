В Тольятти завершена реконструкция теплосетей 69 квартала

В границах улиц К.Маркса, Мира, Ленинградской и Центральной площади автограда энергетики "Т Плюс" заменили 1 115 метров трубопроводов различного диаметра.

В рамках работ на объекте были смонтированы новые трубы, модернизированы тепловые камеры, установлена запорная арматура и другое тепломеханическое оборудование. На данный момент близлежащие клиенты уже переключены на новые коммуникации. Модернизация теплосетей 69 квартала повысит надежность и качество обеспечения теплом жителей 6 многоквартирных жилых домов, а также здания городской думы.

"На объекте завершается восстановление асфальтированных пешеходных дорожек и зеленых газонов. К работам привлечено 10 специалистов и необходимая техника. В ближайшее время планируем полностью завершить восстановление благоустройства территории по постоянной схеме", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин.