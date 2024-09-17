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В Жигулевских горах пройдет экологический десант

ТОЛЬЯТТИ. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 сентября, в 13:00 всех, кто неравнодушен к родной природе, охране окружающей среды и любит пешие прогулки, активисты партпроекта "Чистая страна" приглашают принять участие в экологическом десанте в Жигулевских горах.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Очистить от мусора экоактивисты Тольятти и Жигулевска предлагают участок будущего туристического маршрута, который проходит по красивейшим местам национального парка "Самарская Лука". "Путь реки" — это пеший маршрут длиной 230 км. Он следует за Волгой, повторяя ее причудливый изгиб.

Присоединится к экологическому проекту могут все желающие 19 сентября, в 13:00. Место встречи: Жигулевск, территория прилегающая к СНТ "Сигнал", у подножья Солонцовой горы (координаты точки сбора: 53.40382, 49.56142; остановка общественного транспорта "СНТ "Радиотехник — 2"). Начало субботника в 13:15.

Перчатки, мешки для мусора и вывоз отходов обеспечивают организаторы мероприятия: оргкомитет проекта "Путь реки" при поддержке Самарского областного отделения Русского географического общества и содействии проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия" в Самарской области.

Проект "Путь Реки" запустили в Самаре весной 2022 года. Организаторы предложили исследовать пеший маршрут по Самарской Луке и обустроить его — создать однодневный пешеходный маршрут даже для самых неподготовленных туристов.

"Идея проекта родилась из желания сделать природу Самарской Луки ближе. Сделать возможным находиться в ней, наблюдать, безопасно отдыхать, не нарушая при этом первозданной красоты", — говорят организаторы проекта.

Создать тропу — это поставить метки, чтобы путники не заблудились среди множества развилок и не оказались случайно в заповедных зонах, а также указать на места набора воды, ночлега, сбора мусора. Кроме этого, тропа предполагает установку лавочек и информационных стендов о природных и культурных достопримечательностях.

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