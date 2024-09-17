Самарец, зарегистрировавший у себя дома 84 мигранта, отправится в колонию

Куйбышевский районный суд Самары вынесен приговор 55-летнему местному жителю за 22 преступления. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчине вменяли 12 эпизодов фиктивной регистрации мигрантов, четыре мелких хищения и шесть краж. По версии следствия, в январе и феврале 2023 г. самарец поставил на учет в своей квартире 84 гражданина Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Помимо этого, с июня по декабрь 2023 г. он крал товар из розничных магазинов. При попытке в очередной раз обокрасть торговую точку его задержали.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.