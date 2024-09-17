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Театр Культура

Театр "Город" покажет премьеру "Антигоны" по пьесе Жана Ануя

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 сентября, в 18:00, в Самарский театр "Город" представит премьеру спектакля "Антигона" (16+) по пьесе Жана Ануя.

Фото: театр Город

Война в Фивах окончена. Братья Этеокл и Полиник погибли. Тело Полиника, как предателя, должно быть оставлено непогребенным. Любой, кто осмелится нарушить указ, будет жестоко казнен. Антигона, дочь предыдущего царя Эдипа, мучается от кровной связи с братом Полиником — его труп лежит на улице, его тень скитается в паутине сознания.

Креон, царь Фив, предстает не просто властным правителем, а трагической фигурой, пытающимся обеспечить стабильность в государстве. Его конфликт с Антигоной — это столкновение двух непримиримых точек зрения на долг и справедливость.

Продолжительность: 1 час 30 минут. Место: Областная научная библиотека (пр. Ленина, 14а).

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