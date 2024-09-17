Театр "Город" покажет премьеру "Антигоны" по пьесе Жана Ануя

В воскресенье, 22 сентября, в 18:00, в Самарский театр "Город" представит премьеру спектакля "Антигона" (16+) по пьесе Жана Ануя.
Война в Фивах окончена. Братья Этеокл и Полиник погибли. Тело Полиника, как предателя, должно быть оставлено непогребенным. Любой, кто осмелится нарушить указ, будет жестоко казнен. Антигона, дочь предыдущего царя Эдипа, мучается от кровной связи с братом Полиником — его труп лежит на улице, его тень скитается в паутине сознания.
Креон, царь Фив, предстает не просто властным правителем, а трагической фигурой, пытающимся обеспечить стабильность в государстве. Его конфликт с Антигоной — это столкновение двух непримиримых точек зрения на долг и справедливость.
Продолжительность: 1 час 30 минут. Место: Областная научная библиотека (пр. Ленина, 14а).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.