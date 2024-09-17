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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Институт "СамараНИПИнефть" провел в Самаре ежегодную конференцию по инжинирингу строительства и реконструкции скважин

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году мероприятие прошло в четырнадцатый раз и объединило более 250 участников.

Фото: предоставлено ООО "СамараНИПИнефть"

На научном форуме собрались представители всех заинтересованных сторон: крупные нефтедобывающие предприятия, производители оборудования, сотрудники научных институтов и инжиниринговых центров.

"Наша конференция позволяет в живом диалоге обсудить наиболее актуальные вопросы, наладить деловые связи с коллегами из различных регионов страны, подготовить почву для дальнейшего плодотворного сотрудничества", — отмечает заместитель генерального директора по инжинирингу бурения Максим Коваль.

Одна из ключевых тем конференции — развитие отечественного технологического потенциала. Специалисты "СамараНИПИнефти" активно разрабатывают и внедряют инновации в бурении.

В институте разработана информационная система, которая оптимизирует процесс подготовки отчетности при ремонте скважин. Автоматизация позволила сократить сроки согласования документации в семь раз. Разработка уже прошла успешную апробацию и подтвердила свою эффективность в ряде предприятий компании "Роснефть".

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