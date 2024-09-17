Институт "СамараНИПИнефть" провел в Самаре ежегодную конференцию по инжинирингу строительства и реконструкции скважин

В этом году мероприятие прошло в четырнадцатый раз и объединило более 250 участников.
На научном форуме собрались представители всех заинтересованных сторон: крупные нефтедобывающие предприятия, производители оборудования, сотрудники научных институтов и инжиниринговых центров.
"Наша конференция позволяет в живом диалоге обсудить наиболее актуальные вопросы, наладить деловые связи с коллегами из различных регионов страны, подготовить почву для дальнейшего плодотворного сотрудничества", — отмечает заместитель генерального директора по инжинирингу бурения Максим Коваль.
Одна из ключевых тем конференции — развитие отечественного технологического потенциала. Специалисты "СамараНИПИнефти" активно разрабатывают и внедряют инновации в бурении.
В институте разработана информационная система, которая оптимизирует процесс подготовки отчетности при ремонте скважин. Автоматизация позволила сократить сроки согласования документации в семь раз. Разработка уже прошла успешную апробацию и подтвердила свою эффективность в ряде предприятий компании "Роснефть".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее