Институт "СамараНИПИнефть" провел в Самаре ежегодную конференцию по инжинирингу строительства и реконструкции скважин

В этом году мероприятие прошло в четырнадцатый раз и объединило более 250 участников.

На научном форуме собрались представители всех заинтересованных сторон: крупные нефтедобывающие предприятия, производители оборудования, сотрудники научных институтов и инжиниринговых центров.

"Наша конференция позволяет в живом диалоге обсудить наиболее актуальные вопросы, наладить деловые связи с коллегами из различных регионов страны, подготовить почву для дальнейшего плодотворного сотрудничества", — отмечает заместитель генерального директора по инжинирингу бурения Максим Коваль.

Одна из ключевых тем конференции — развитие отечественного технологического потенциала. Специалисты "СамараНИПИнефти" активно разрабатывают и внедряют инновации в бурении.

В институте разработана информационная система, которая оптимизирует процесс подготовки отчетности при ремонте скважин. Автоматизация позволила сократить сроки согласования документации в семь раз. Разработка уже прошла успешную апробацию и подтвердила свою эффективность в ряде предприятий компании "Роснефть".