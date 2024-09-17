Законодатели в три раза повышают размер "подъемных" молодым специалистам, пришедшим работать в сельское хозяйство

Депутаты СГД приняли поправки в закон "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области".

Одним из центральных тем сегодняшнего заседания областного парламента стало внесение сразу в двух чтениях важных поправок в закон, основная задача которого — привлечь и закрепить квалифицированные кадры на село с помощью эффективной системы оказания адресной материальной помощи специалистам. За все время реализации Закона государственная поддержка оказана более 2, 5 тысячам человек, трудоустроенным в агропромышленный комплекс Самарской области.

На сегодняшнем заседании СГД в три раза повышены единовременные денежные выплаты молодым специалистам с высшим, средним и начальным профессиональным образованием, пришедшим работать в АПК. Ранее размер этой выплаты составлял 34,5 и 69 тысяч рублей в зависимости от уровня образования. Теперь размер "подъемных" увеличился до 103,5 и 207 тысяч рублей.

Законом предусмотрена также индексация ежемесячных денежных выплат на 106,2%.

Кроме того, молодые специалисты могут рассчитывать на получение ежемесячной надбавки к зарплате в течение трех лет в размере от 4 до 11 тысяч рублей, в зависимости от их уровня образования.

Изменения в Закон о государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области был поддержан единогласно всеми депутатами регионального парламента.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников уверен, что внесение изменений в законодательство будет способствовать росту заинтересованности молодых специалистов в осуществлении трудовой деятельности в отрасли сельского хозяйства.

"Мы разработали документ, который позволит увеличить выплаты выпускникам аграрных институтов и учреждений среднего профобразования, всем тем, кто будет работать в аграрном секторе, в три раза. Это очень серьезное увеличение. И при этом предусмотрена ежегодная индексация выплат с учетом инфляционных процессов. Не исключена возможность, что мы еще вернемся к этому вопросу при формировании проекта бюджета на очередной финансовый период", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Стоит отметить, что в Самарской области ежегодно увеличиваются контрольные цифры приема по специальностям сельскохозяйственного профиля. Так, например, в 2024-2025 учебном году для поступления за счет бюджета региона вузы и сузы губернии было предусмотрено 1 261 место. Активно применяется отраслевой подход в подготовке кадров. Так, в минувшем учебном году 965 студентов региона обучались в формате практико-ориентированного обучения по программам сельскохозяйственного профиля, 413 человек имеют договоры о целевом обучении, партнерами-работодателями выступают более 70 предприятий и организаций. При этом после завершения обучения более 80% выпускников получивших профессии, востребованные в сельском хозяйстве работают по полученной специальности.