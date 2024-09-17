Прокуратура требует от администрации Новокуйбышевска заменить 1,7 км сетей водоснабжения

В Новокуйбышевске подан в суд иск к городской администрации с требованием привести в порядок сети водоснабжения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее надзорное ведомство зафиксировало, что истек срок эксплуатации сетей на ул. Дзержинского (до ул. Чернышевского), на ул. Кутузова (от ул. Суворова до ул. Коммунистической), на ул. Киевской (от ул. Шоссейной до ул. Молодежной). Там регулярно происходят прорывы и трубы требуют реконструкции или замены.
Городская прокуратура внесла представление и.о. главы города, но это не принесло результатов.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.