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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура требует от администрации Новокуйбышевска заменить 1,7 км сетей водоснабжения

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске подан в суд иск к городской администрации с требованием привести в порядок сети водоснабжения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее надзорное ведомство зафиксировало, что истек срок эксплуатации сетей на ул. Дзержинского (до ул. Чернышевского), на ул. Кутузова (от ул. Суворова до ул. Коммунистической), на ул. Киевской (от ул. Шоссейной до ул. Молодежной). Там регулярно происходят прорывы и трубы требуют реконструкции или замены.

Городская прокуратура внесла представление и.о. главы города, но это не принесло результатов.

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