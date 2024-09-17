В самарском театре оперы и балета состоится премьера оперы "Сон в летнюю ночь"

21 и 22 сентября в рамках V международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем" на сцене самарского театра оперы и балета зрители увидят премьеру оперы "Сон в летнюю ночь" Бриттена по одноименной комедии Шекспира.
Это настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых. Этот волшебный спектакль можно смотреть всей семьей. Став настоящей классикой, опера "Сон в летнюю ночь" по-прежнему остается актуальной, как не перестают быть современными и затронутые в ней темы любви, верности, случая и шутки.
Спектакль поставили при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы "Акробат-Самара".
Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик — Алла Чепинога. Дирижер-постановщик — Алишер Бабаев.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.