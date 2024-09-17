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Театр Культура

В самарском театре оперы и балета состоится премьера оперы "Сон в летнюю ночь"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 и 22 сентября в рамках V международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем" на сцене самарского театра оперы и балета зрители увидят премьеру оперы "Сон в летнюю ночь" Бриттена по одноименной комедии Шекспира.

Фото: САТОБ

Это настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых. Этот волшебный спектакль можно смотреть всей семьей. Став настоящей классикой, опера "Сон в летнюю ночь" по-прежнему остается актуальной, как не перестают быть современными и затронутые в ней темы любви, верности, случая и шутки.

Спектакль поставили при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы "Акробат-Самара".

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик — Алла Чепинога. Дирижер-постановщик — Алишер Бабаев.

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