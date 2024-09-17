В самарском театре оперы и балета состоится премьера оперы "Сон в летнюю ночь"

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21 и 22 сентября в рамках V международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем" на сцене самарского театра оперы и балета зрители увидят премьеру оперы "Сон в летнюю ночь" Бриттена по одноименной комедии Шекспира.

Фото: САТОБ