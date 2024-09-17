Жители Ульяновска и Ростова-на-Дону вернут деньги обманутой пенсионерке из Самарской области

Жительница Самарской области получит назад деньги, которые у нее выманили мошенники. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2022 г. 66-летняя пенсионерка из Новокуйбышевска по указаниям мошенников перевела незнакомцам 1,29 млн рублей. В рамках расследования этого преступления выяснилось, что деньги отправилось на банковские карты жителю Ульяновска и жителю Ростова-на-Дону.

Теперь Засвияжский районный суд Ульяновска и Волгодонский районный суд Ростовской области удовлетворили требования прокурора Новокуйбышевска. С получателей денег взыщут причиненный ущерб.