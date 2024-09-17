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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура Кировского района Самары начала проверку из-за коммунальной аварии

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 сентября, в районе пересечения Московского шоссе и пр. Кирова в Самаре произошел прорыв на участках теплосети и водопровода. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Сейчас на месте происшествия работают бригадами СКС и ПТС. Отключать водоснабжение не планируют.

В связи со случившемся прокуратура Кировского района Самары начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ при организации и проведении ремонта.

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