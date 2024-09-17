Прокуратура Кировского района Самары начала проверку из-за коммунальной аварии

Во вторник, 17 сентября, в районе пересечения Московского шоссе и пр. Кирова в Самаре произошел прорыв на участках теплосети и водопровода. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Сейчас на месте происшествия работают бригадами СКС и ПТС. Отключать водоснабжение не планируют.
В связи со случившемся прокуратура Кировского района Самары начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ при организации и проведении ремонта.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.