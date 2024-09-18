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Футбол Спорт

"Акрон" переиграл "Факел" — 2:0

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 сентября, в Самаре в четвёртом туре Пути РПЛ Кубка России тольяттинский "Акрон" обыграл воронежский "Факел" — 2:0.

По сравнению с прошлым кубковым матчем против "Зенита" в составе тольяттинцев произошло четыре изменения, с первых минут вышли: Волков, Димоски, Москвичев и Дзюба.

Уже на 11 минуте гол забили воронежцы после подачи с углового, но мяч отменили из-за офсайда. На 49 минуте счет открыли тольяттинцы, Хубулов прошел оборону "Факела" и пробил в дальний угол — 1:0. На 62 минуте "красно-черные" удвоили преимущество: Хубулов пробил по воротам и с рикошетом мяч отскочил к Сергею Грибову — 2:0.

После победы "Акрон" поднялся на вторую строчку группы D.

Следующий матч тольяттинцы проведут 21 сентября в Самаре. Соперником станет "Краснодар".

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