"Акрон" переиграл "Факел" — 2:0

В среду, 18 сентября, в Самаре в четвёртом туре Пути РПЛ Кубка России тольяттинский "Акрон" обыграл воронежский "Факел" — 2:0.

По сравнению с прошлым кубковым матчем против "Зенита" в составе тольяттинцев произошло четыре изменения, с первых минут вышли: Волков, Димоски, Москвичев и Дзюба.

Уже на 11 минуте гол забили воронежцы после подачи с углового, но мяч отменили из-за офсайда. На 49 минуте счет открыли тольяттинцы, Хубулов прошел оборону "Факела" и пробил в дальний угол — 1:0. На 62 минуте "красно-черные" удвоили преимущество: Хубулов пробил по воротам и с рикошетом мяч отскочил к Сергею Грибову — 2:0.

После победы "Акрон" поднялся на вторую строчку группы D.



Следующий матч тольяттинцы проведут 21 сентября в Самаре. Соперником станет "Краснодар".