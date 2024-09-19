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Владимир Хубулов: "Я давно не был в такой форме, как сейчас" Заур Тедеев: "Мы могли забить еще больше" "Акрон" переиграл "Факел" — 2:0 Заур Тедеев: "Дзюба должен быть на поле" Артем Дзюба: "Очень соскучился по РПЛ"

Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Мы могли забить еще больше"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы в Кубке России над "Факелом" (2:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев объяснил причины, из-за которых команда ошибалась, и прокомментировал выбор в линии нападения.

"Я считаю, что отдельными эпизодами в первом тайме мы могли быть успешнее, потому что допускали ошибки. После ошибок были угловые, где могли пропустить. С чем это связано? Во-первых, состав, некоторые футболисты впервые вышли играть между собой, кому-то нужно было время для адаптации в таймах, в эпизодах. Наверное, нам не хватило времени, чтобы потренироваться вместе этим составом хотя бы пару дней и скоординировать наши действия, и, может быть, мы бы избежали этих ошибок. Хорошо, что футболисты быстро взяли себя в руки и вернулись в игру, и потом, на мой взгляд, у нас было ощутимое преимущество практически во всем, и это преимущество дало нам возможность забить один гол, потом второй. Я считаю, что мы могли забить еще больше", — отметил Тедеев.

Также Заур Эдуардович объяснил тактический выбор в линии нападения на матч против "Факела":

"Дзюба играл центрального нападающего, и во фланговых зонах располагались Беншимол и Хубулов. Я считаю, то, что мы планировали в игре, и то, что мы делали в тренировочном занятии, то, что я сказал своим футболистам — они старались это делать. Те мячи, которые мы забили, они вытекали из логики тех действий, которые мы планировали", — подытожил главный тренер тольяттинцев.

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