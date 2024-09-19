На объектах перекладки теплосетей "Т Плюс" прошло выездное совещание

На самарских объектах плановых перекладок тепловых сетей "Т Плюс" прошло выездное совещание по подготовке к зиме. Ход работ оценили глава Самары Елена Лапушкина, директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов, главы внутригородских районов, представители коммунальных и подрядных организаций.
Участники выезда посетили пять объектов перекладки теплосетевых коммуникаций в Железнодорожном, Советском и Промышленном районах города. На всех участках строительно-монтажные работы находятся на завершающем этапе. В планах теплоэнергетиков завершить сборку технологических схем и обеспечить подключение новых трубопроводов до конца сентября. Следом будет произведено восстановление благоустройства после реконструкции.
"При перекладке мы применяем трубопроводы заводского изготовления в ППУ-изоляции. Это позволяет нам сокращать сроки производства работ, исключив этап нанесения изоляции. Наша задача четко состыковать трубы, обеспечить герметизацию сварных стыков и ввести участки теплосети в работу. Все это мы завершим до конца текущего месяца, обеспечив готовность системы централизованного теплоснабжения к несению повышенных нагрузок осенне-зимнего максимума", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Этим летом энергетики выполнят плановую перекладку на 24 объектах в областной столице. Это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения горожан.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.