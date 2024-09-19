16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на ул. Куйбышева посадят 94 липы В Самаре нашли замену муниципальной УК В Самаре выделили 66,6 млн рублей на складирование снега в 2024 году В самарском парке Победы реконструируют водоем На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 прошли комплексные учения

ЖКХ и благоустройство Общество

На объектах перекладки теплосетей "Т Плюс" прошло выездное совещание

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На самарских объектах плановых перекладок тепловых сетей "Т Плюс" прошло выездное совещание по подготовке к зиме. Ход работ оценили глава Самары Елена Лапушкина, директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов, главы внутригородских районов, представители коммунальных и подрядных организаций.

Участники выезда посетили пять объектов перекладки теплосетевых коммуникаций в Железнодорожном, Советском и Промышленном районах города. На всех участках строительно-монтажные работы находятся на завершающем этапе. В планах теплоэнергетиков завершить сборку технологических схем и обеспечить подключение новых трубопроводов до конца сентября. Следом будет произведено восстановление благоустройства после реконструкции.

"При перекладке мы применяем трубопроводы заводского изготовления в ППУ-изоляции. Это позволяет нам сокращать сроки производства работ, исключив этап нанесения изоляции. Наша задача четко состыковать трубы, обеспечить герметизацию сварных стыков и ввести участки теплосети в работу. Все это мы завершим до конца текущего месяца, обеспечив готовность системы централизованного теплоснабжения к несению повышенных нагрузок осенне-зимнего максимума", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Этим летом энергетики выполнят плановую перекладку на 24 объектах в областной столице. Это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения горожан.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Никитина 17 сентября 2024 10:03 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6