В Куйбышевском и Волжском районах 21 сентября отключат холодную воду

В субботу, 21 сентября, с 4:00 до 20:00 отключат воду из-за работ на насосно-фильтровальной станции в Куйбышевском районе.
Для замены запорной арматуры необходимо остановить работу насосно-фильтровальной станции. На части территории Куйбышевского района возможно снижение давления подачи холодной воды. Отключено водоснабжение будет в ТЦ "Амбар", ЖК "Амград" (Южное шоссе, 7, 7а, 9), а также в муниципальном районе Волжский в Южном городе (территория Юг-1 и Юг-2).
Жителям рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд.
Работы направлены на повышение надежности системы, усовершенствование процессов переключения потоков, улучшение контроля за отдельными участками трубопроводов для минимизации отключений в будущем, сообщает пресс-служба РКС-Самара.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.