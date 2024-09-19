В Куйбышевском и Волжском районах 21 сентября отключат холодную воду

В субботу, 21 сентября, с 4:00 до 20:00 отключат воду из-за работ на насосно-фильтровальной станции в Куйбышевском районе.

Для замены запорной арматуры необходимо остановить работу насосно-фильтровальной станции. На части территории Куйбышевского района возможно снижение давления подачи холодной воды. Отключено водоснабжение будет в ТЦ "Амбар", ЖК "Амград" (Южное шоссе, 7, 7а, 9), а также в муниципальном районе Волжский в Южном городе (территория Юг-1 и Юг-2).

Жителям рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд.

Работы направлены на повышение надежности системы, усовершенствование процессов переключения потоков, улучшение контроля за отдельными участками трубопроводов для минимизации отключений в будущем, сообщает пресс-служба РКС-Самара.