Тольяттинец хранил 20 свертков с марихуаной "для себя"

В Тольятти 32-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям пожаловались на мужчину. После этого они пришли к нему домой и нашли 20 свертков с 13 г марихуаны, а также электронные весы. Подозреваемый утверждал, что купил наркотик через интернет для себя.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело и отправили его под подписку о невыезде.