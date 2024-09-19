Тольяттинец хранил 20 свертков с марихуаной "для себя"

В Тольятти 32-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранителям пожаловались на мужчину. После этого они пришли к нему домой и нашли 20 свертков с 13 г марихуаны, а также электронные весы. Подозреваемый утверждал, что купил наркотик через интернет для себя.
В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело и отправили его под подписку о невыезде.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек