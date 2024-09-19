На 116 км в Самаре отключат горячую воду

В рамках подготовки к отопительному сезону сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" выполнят техническое обслуживание оборудования котельной 116 км.

В связи с этим с 00:00 часов 23 сентября до 23:59 26 сентября 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: Пугачевский тракт — ул. Грозненская — ул. Бакинская — ул. Придорожная — Молодежный переулок — Саратовский переулок — ул. Хасановская — Гаражный проезд — Долотный переулок — ул. Егорова.

На водогрейной котельной планируется проверить техническое состояние всего основного и вспомогательного оборудования, произвести промывку трубопроводов, оценить надежность запорной арматуры. Данный комплекс мероприятий является обязательным перед прохождением каждого осенне-зимнего максимума нагрузок.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.