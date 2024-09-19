На 116 км в Самаре отключат горячую воду

В рамках подготовки к отопительному сезону сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" выполнят техническое обслуживание оборудования котельной 116 км.
В связи с этим с 00:00 часов 23 сентября до 23:59 26 сентября 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: Пугачевский тракт — ул. Грозненская — ул. Бакинская — ул. Придорожная — Молодежный переулок — Саратовский переулок — ул. Хасановская — Гаражный проезд — Долотный переулок — ул. Егорова.
На водогрейной котельной планируется проверить техническое состояние всего основного и вспомогательного оборудования, произвести промывку трубопроводов, оценить надежность запорной арматуры. Данный комплекс мероприятий является обязательным перед прохождением каждого осенне-зимнего максимума нагрузок.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.