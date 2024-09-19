В Самарской области увеличат тарифы на техосмотр автомобилей

Правительство Самарской области планирует поднять предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Расчеты опубликовал департамент ценового и тарифного регулирования.

Согласно документу, предельная стоимость техосмотра легковых машин вырастет с 913 до 1097 рублей, мотоциклов — с 321 до 385 рублей, маршруток — с 1563 до 1878 рублей, автобусов — с 1888 до 2269 рублей, троллейбусов и трамваев — с 1467 до 1575 рублей. Со всеми расценками можно ознакомиться в этом документе — новые тарифы на ТО.

В департаменте объясняют, что предложений от операторов техосмотров по поводу стоимости услуги не поступало. Поэтому расценки проиндексировали на уровень инфляции — 7,42%.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.