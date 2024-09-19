В Самарской области увеличат тарифы на техосмотр автомобилей

Правительство Самарской области планирует поднять предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Расчеты опубликовал департамент ценового и тарифного регулирования.
Согласно документу, предельная стоимость техосмотра легковых машин вырастет с 913 до 1097 рублей, мотоциклов — с 321 до 385 рублей, маршруток — с 1563 до 1878 рублей, автобусов — с 1888 до 2269 рублей, троллейбусов и трамваев — с 1467 до 1575 рублей. Со всеми расценками можно ознакомиться в этом документе — новые тарифы на ТО.
В департаменте объясняют, что предложений от операторов техосмотров по поводу стоимости услуги не поступало. Поэтому расценки проиндексировали на уровень инфляции — 7,42%.
Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?