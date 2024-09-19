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Государство и Бизнес Экономическая политика

Ярмарка кооперации МСП и крупных предприятий пройдет в Экспо-Волге

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Малый и средний бизнес Самарской области приглашают принять участие в ярмарке коопераций и обсудить сотрудничество с крупными промпредприятиями региона.

25-26 сентября на площадке форума "Промышленный салон" в выставочном центре "Экспо-Волга" состоятся ярмарки коопераций крупных промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предприятия презентуют выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах. В свою очередь, представители малого и среднего бизнеса получат возможность стать поставщиком крупных компаний. Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" приглашают поставщиков стать участниками деловой программы форума и провести встречи с предприятиями-заказчиками, которые презентуют перечень направлений необходимых закупок и проконсультируют по условиям участия в поставках в формате В2В.

25 сентября в 13:00 пройдет встреча с представителями ООО "Адверс". 26 сентября в 11:00 о своих потребностях расскажут представители ООО "Средне-Волжский Подшипниковый Завод" и ОАО "Завод Продмаш".

"Ярмарки кооперации уже продемонстрировали свою востребованность и актуальность. Для представителей малого бизнеса это возможность рассказать о своих товарах и услугах напрямую индустриальным партнерам и договориться о сотрудничестве. Для крупных предприятий это площадка для поиска надежных поставщиков", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Регистрация на участие в мероприятии открыта по ссылке.

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