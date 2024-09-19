Ярмарка кооперации МСП и крупных предприятий пройдет в Экспо-Волге

Малый и средний бизнес Самарской области приглашают принять участие в ярмарке коопераций и обсудить сотрудничество с крупными промпредприятиями региона.
25-26 сентября на площадке форума "Промышленный салон" в выставочном центре "Экспо-Волга" состоятся ярмарки коопераций крупных промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предприятия презентуют выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах. В свою очередь, представители малого и среднего бизнеса получат возможность стать поставщиком крупных компаний. Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.
Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" приглашают поставщиков стать участниками деловой программы форума и провести встречи с предприятиями-заказчиками, которые презентуют перечень направлений необходимых закупок и проконсультируют по условиям участия в поставках в формате В2В.
25 сентября в 13:00 пройдет встреча с представителями ООО "Адверс". 26 сентября в 11:00 о своих потребностях расскажут представители ООО "Средне-Волжский Подшипниковый Завод" и ОАО "Завод Продмаш".
"Ярмарки кооперации уже продемонстрировали свою востребованность и актуальность. Для представителей малого бизнеса это возможность рассказать о своих товарах и услугах напрямую индустриальным партнерам и договориться о сотрудничестве. Для крупных предприятий это площадка для поиска надежных поставщиков", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Регистрация на участие в мероприятии открыта по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?