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Суды Происшествия

Житель Самарской области получил 200 часов обязательных работ за незаконную ловлю раков

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе Самарской области Суд рассмотрел уголовное дело о браконьерстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В мае 2024 г. местный житель без специального разрешения установил на реке Кондурча пять многозаходных ловушек и 786 раков и три рыбы. Ущерб от его действия составил 182 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ.

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