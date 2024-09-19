Житель Самарской области получил 200 часов обязательных работ за незаконную ловлю раков

В Кошкинском районе Самарской области Суд рассмотрел уголовное дело о браконьерстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В мае 2024 г. местный житель без специального разрешения установил на реке Кондурча пять многозаходных ловушек и 786 раков и три рыбы. Ущерб от его действия составил 182 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ.