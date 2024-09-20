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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре ожидают снижение спроса на жилье эконом-класса

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отмена льготной ипотеки подстегнуло спрос на покупку жилья в Самаре. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

Фото: Волга Ньюс

Льготную ипотеку на квартиры в новостройках запустили весной 2020 г. в качестве антикризисной меры в разгар пандемии. Она была доступна всем. Ставка составляла всего 8% годовых. Закрыли программу с 1 июля 2024 г.

"В июне у всех застройщиков был овербукинг. То есть они продали в 2-3 раза больше квартир, чем обычно. Был реализован весь отложенный спрос. Те, кто планировал купить новое жилье или инвестировать позже, решили ускориться и получить последнюю возможность воспользоваться льготной ипотекой. Такой ажиотаж не на пользу и после него наступил период затишья. Но постепенно спрос восстанавливается", — рассказала Мария Иванова.

По ее словам, в целом спрос на рынке недвижимости формируется под влиянием таких факторов как платежеспособность населения и ситуация с кредитованием.

"Жилье эконом-класса (сейчас его называют стандартным), почти в 100% случаев покупали по ипотеке, в комфорт-классе — 80% сделок. Но с учетом отмены льгот и повышения ставки спрос на такие квартиры может снизиться. Более статусное жилье — "комфорт плюс", "бизнес" и "премиум" чаще всего берут в рассрочку. Цена на такие квартиры выше, и они не попадают под ипотечные лимиты. Здесь, вероятно, спрос останется на том же уровне, но появится множество финансовых программ от застройщиков", — считает Мария Иванова.

При этом эксперт отметила, что городская новостройка уже давно перестала быть просто крышей над головой — люди ожидают от покупки такого жилья качественно новый уровень жизни:

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Самарский рынок недвижимости развивается, но при этом остается недооцененным. Что влияет на застройку города сейчас и какие тенденции наблюдаются? Как изменятся цены на квартиры и качество жилья? Что будет с покупательским спросом? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

"Например, потенциальные покупатели квартир эконом-класса хотят видеть атрибуты жилья более высокого класса. Мы проводили опрос на эту тему, и его участники ответили, что хотели бы, чтобы в стандартном жилье было больше полезных площадей, системы хранения, гардеробные и даже лапомойки для собак на первых этажах. Качество и отход от типовых решений всегда стоит денег".

По мнению Марии Ивановой, баланс платежеспособного спроса всегда сохраняется на рынке недвижимости: и если одна категория покупателей теряет способность покупать, им на смену приходят другие. Сейчас среди покупателей много медиков, IT-специалистов, представителей производственной сферы.

"На риторический вопрос всех тревожных времен: "А стоит ли покупать/продавать сейчас, или стоит подождать?", я уже лет 20 отвечаю так: "Жизнь на потом откладывать нельзя". И ни разу не ошиблась в этом совете. Если есть запрос на улучшение жилищных условий (хочется получше район, побольше площадь, более статусный объект) — нужно делать это в моменте, использовать все возможности и шансы, просто более внимательно и тщательно строить свой финансовый план покупки/продажи", — отметила эксперт.

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