"Т Плюс" обновила два участка теплосети в Самаре при поддержке ФРТ

"Т Плюс" заменила два участка теплосети на улицах Революционной и Литвинова в Самаре. Проект реализован в 2023–2024 годах с привлечением льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния. Оператором этого механизма модернизации ЖКХ выступает ППК "Фонд развития территорий".
Благодаря этому механизму государственно-частного партнерства энергетики обновили 1,9 км подземных коммуникаций, сообщили в "Т Плюс".
Модернизация позволит повысить качество коммунальных услуг, а также сократить затраты на содержание сетей, в том числе, за счет снижения их аварийности и повышения энергоэффективности.
Так, благодаря привлечению льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния специалисты "Т Плюс" заменили 399 метров теплосети в районе пересечения улиц Революционной и Маломосковской. Также были обновлены трубопроводы протяженностью 1519 метров по улицам Литвинова и Мелекесской с пересечением Зубчаниновского шоссе. На обоих объектах выполнены строительно-монтажные работы в 100% объеме и полностью восстановлено благоустройство.
"Благодаря участию Фонда развития территорий в этом удалось году увеличить общее число модернизируемых объектов тепловых сетей, и, как следствие, повысить надежность теплоснабжения для большего числа жителей областной столицы", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.