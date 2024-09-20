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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" обновила два участка теплосети в Самаре при поддержке ФРТ

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Т Плюс" заменила два участка теплосети на улицах Революционной и Литвинова в Самаре. Проект реализован в 2023–2024 годах с привлечением льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния. Оператором этого механизма модернизации ЖКХ выступает ППК "Фонд развития территорий".

Благодаря этому механизму государственно-частного партнерства энергетики обновили 1,9 км подземных коммуникаций, сообщили в "Т Плюс".

Модернизация позволит повысить качество коммунальных услуг, а также сократить затраты на содержание сетей, в том числе, за счет снижения их аварийности и повышения энергоэффективности.

Так, благодаря привлечению льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния специалисты "Т Плюс" заменили 399 метров теплосети в районе пересечения улиц Революционной и Маломосковской. Также были обновлены трубопроводы протяженностью 1519 метров по улицам Литвинова и Мелекесской с пересечением Зубчаниновского шоссе. На обоих объектах выполнены строительно-монтажные работы в 100% объеме и полностью восстановлено благоустройство.

"Благодаря участию Фонда развития территорий в этом удалось году увеличить общее число модернизируемых объектов тепловых сетей, и, как следствие, повысить надежность теплоснабжения для большего числа жителей областной столицы", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

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