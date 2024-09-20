"Т Плюс" представила женский образ в энергетике на Евразийском женском форуме

Заместитель генерального директора "Т Плюс" — управляющий директор "ЭнергосбыТ Плюс" Юлия Чернявская и директор по управлению персоналом и организационному развитию "Т Плюс" Ольга Литвинова приняли участие в четвертом Евразийском женском форуме, который прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.

Представители "Т Плюс" выступили в двух тематических сессиях: "Роль женщин в развитии топливно-энергетического комплекса" и "Женщины в производственных отраслях: ответы на долгосрочные вызовы в современных реалиях". Они рассказали об увеличивающейся роли женщин в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в России.

Сегодня в "Т Плюс" работает более 17,5 тыс. женщин, это 40% всего коллектива группы. Среди них есть сотрудницы, которые успешно осваивают такие производственные специальности, как крановщик, машинист, электромонтер, диспетчер, слесарь, сварщик.

"В нашей компании немало примеров, когда женщины в карьерном росте достигают больших высот, становятся руководителями филиалов. Этому активно способствуют программы обучения и повышения квалификации для сотрудников. В компании много возможностей для карьерного роста через открытые конкурсы вакансий, систему "социального лифта". И эти возможности одинаково доступны как мужчинам, так и женщинам", — отметила Юлия Чернявская.

Ольга Литвинова в своем выступлении подчеркнула, что группа "Т Плюс" ведет активную работу по привлечению молодых специалистов с учреждениями высшего и средне-профессионального образования, в которых проводятся мероприятия по популяризации производственных профессий.

"Также мы выстраиваем коммуникации с сотрудницами компании через социальные медиа, провели в этом году первый женский форум, выбрали и наградили успешных женщин, - продолжила она -. В развитии женской повестки мы видим потенциал по преодолению дефицита рынка труда по мужским профессиям и относимся к найму без стереотипов. Благодаря этому можно сделать бизнес более эффективным и устойчивым, решить вопросы кадрового дефицита и развивать тему женской самореализации и карьерных возможностей".

В рамках форума "Т Плюс" получила благодарность Министерства энергетики Российской Федерации за медиапроект "НеЖенское дело", который компания реализует уже второй год. Он рассказывает о женщинах разных профессий в ТЭК.

В августе текущего года "Т Плюс" провела первый женский форум, который собрал представительниц группы из 16 регионов страны. Участницы поделились своими предложениями по развитию женского сообщества в энергетике. Среди них — популяризация профессий теплоэнергетической сферы для женщин, профессиональная переподготовка и перепрофилирование, поддержка сотрудниц на всех этапах профессиональной деятельности.

Среди спикеров форума были статс-секретарь — заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович, представительницы крупных компаний топливно-энергетического комплекса России и других стран. В рамках главной темы Форума — "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество" — участники обсудили наиболее актуальные вопросы современной повестки для женщин-лидеров.