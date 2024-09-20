"Т Плюс" представила женский образ в энергетике на Евразийском женском форуме

Заместитель генерального директора "Т Плюс" — управляющий директор "ЭнергосбыТ Плюс" Юлия Чернявская и директор по управлению персоналом и организационному развитию "Т Плюс" Ольга Литвинова приняли участие в четвертом Евразийском женском форуме, который прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.
Представители "Т Плюс" выступили в двух тематических сессиях: "Роль женщин в развитии топливно-энергетического комплекса" и "Женщины в производственных отраслях: ответы на долгосрочные вызовы в современных реалиях". Они рассказали об увеличивающейся роли женщин в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в России.
Сегодня в "Т Плюс" работает более 17,5 тыс. женщин, это 40% всего коллектива группы. Среди них есть сотрудницы, которые успешно осваивают такие производственные специальности, как крановщик, машинист, электромонтер, диспетчер, слесарь, сварщик.
"В нашей компании немало примеров, когда женщины в карьерном росте достигают больших высот, становятся руководителями филиалов. Этому активно способствуют программы обучения и повышения квалификации для сотрудников. В компании много возможностей для карьерного роста через открытые конкурсы вакансий, систему "социального лифта". И эти возможности одинаково доступны как мужчинам, так и женщинам", — отметила Юлия Чернявская.
Ольга Литвинова в своем выступлении подчеркнула, что группа "Т Плюс" ведет активную работу по привлечению молодых специалистов с учреждениями высшего и средне-профессионального образования, в которых проводятся мероприятия по популяризации производственных профессий.
"Также мы выстраиваем коммуникации с сотрудницами компании через социальные медиа, провели в этом году первый женский форум, выбрали и наградили успешных женщин, - продолжила она -. В развитии женской повестки мы видим потенциал по преодолению дефицита рынка труда по мужским профессиям и относимся к найму без стереотипов. Благодаря этому можно сделать бизнес более эффективным и устойчивым, решить вопросы кадрового дефицита и развивать тему женской самореализации и карьерных возможностей".
В рамках форума "Т Плюс" получила благодарность Министерства энергетики Российской Федерации за медиапроект "НеЖенское дело", который компания реализует уже второй год. Он рассказывает о женщинах разных профессий в ТЭК.
В августе текущего года "Т Плюс" провела первый женский форум, который собрал представительниц группы из 16 регионов страны. Участницы поделились своими предложениями по развитию женского сообщества в энергетике. Среди них — популяризация профессий теплоэнергетической сферы для женщин, профессиональная переподготовка и перепрофилирование, поддержка сотрудниц на всех этапах профессиональной деятельности.
Среди спикеров форума были статс-секретарь — заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович, представительницы крупных компаний топливно-энергетического комплекса России и других стран. В рамках главной темы Форума — "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество" — участники обсудили наиболее актуальные вопросы современной повестки для женщин-лидеров.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)