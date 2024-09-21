Самарские полицейские проверили мигрантов в Куйбышевском районе

В Самаре полицейские провели миграционный рейд на рынке в Куйбышевском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители проверили более 100 человек и составили 20 протоколов о нарушении правил въезда или пребывания в РФ. Кроме того, на семерых человек составили протоколы за уклонения от постановки на воинский учет. 10 человек, уже имеющих гражданство России, доставили в военкомат.