В Тольятти будут судить женщину, пытавшуюся подкупить сотрудницу АвтоВАЗа

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 44-летней местной жительницы. Ей вменяют дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Женщина работала старшим оператором ООО "ББС-Штамп", являющегося поставщиком комплектующих для ПАО "АвтоВАЗ". По версии следствия, с октября по 29 декабря 2023 г. она предложила мастеру линии сборки Lada Vesta не сообщать о неоднократно обнаруженном браке. Сотрудница завода отказалась. Тогда подозреваемая перевела на карту несговорчивого мастера 1,5 тыс. руб., а потом предложила ежемесячно переводить по 3 тыс. рублей.

В итоге подозреваемая сделала еще три перевода. Общая сумма взятки составила 10,5 тыс. рублей. При этом сотрудница АвтоВАЗа обратилась в службу безопасности и полицию.

Уголовное дело отправили в Автозаводский районный суд Тольятти.