В Кошкинском районе мужчина предстанет перед судом за нетрезвое вождение автомобиля

В с. Кошки экипаж ДПС в ночное время остановил для проверки документов автомобиль Lada Vesta под управлением 24-летнего местного жителя.

Полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

В ходе проверки полицейские установили, что в июле 2024 г. в отношении мужчины вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортным средствами на 18 месяцев.

В отношении ранее не судимого фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".