В Кошкинском районе мужчина предстанет перед судом за нетрезвое вождение автомобиля

В с. Кошки экипаж ДПС в ночное время остановил для проверки документов автомобиль Lada Vesta под управлением 24-летнего местного жителя.
Полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.
В ходе проверки полицейские установили, что в июле 2024 г. в отношении мужчины вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортным средствами на 18 месяцев.
В отношении ранее не судимого фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
Последние комментарии
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.