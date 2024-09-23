Житель Жигулевска убил мать, потому что она не одобряла алкоголизм

В Жигулевске суд вынес приговор 49-летнему местному жителю, обвиненному в убийстве матери. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Мужчина жил вместе с 76-летней матерью и постоянно ссорился с ней из-за того, что злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. В феврале 2023 г. во время очередной ссоры пьяный сын избил женщину, от полученных травм та скончалась на месте.

Суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.