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ТЭК Экономика и бизнес

В ООО "РН-Юганскнефтегаз" начались опытно-промышленные испытания новейшей разработки Электрощит Самара

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре 2024 года стартовали опытно-промышленные испытания станций управления серии СУ-СЭЩ на Правдинском и Приобском нефтяных месторождениях ООО "РН-Юганскнефтегаз".

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Станции управления серии СУ-СЭЩ предназначены для защиты, регулирования и управления погружными электроцентробежными насосами добычи нефти. СУ-СЭЩ обеспечивают работу с погружными электродвигателями ПЭД по ГОСТу 18058 или аналогичными, а также с погружными синхронными электродвигателями с постоянными магнитами (вентильными электродвигателями) номинальной мощностью от 22 до 1100 кВт. Номинальный ток на выходе станций управления СУ-СЭЩ — от 32 до 3200 А.

Станции управления погружными насосами — один из самых быстро реализованных проектов АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара". От момента проектирования до поставки заказчикам для проведения опытно-промышленных испытаний прошло чуть больше года, исполнение проекта началось в начале 2023 года. На сегодняшний день разработано и изготовлено несколько опытных образцов станций управления на 250, 400, 630 и 1000 А.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара: "Станции управления погружными насосами серии СУ-СЭЩ — новый для компании проект. И успешное прохождение опытно-промышленных испытаний СУ-СЭЩ предоставит нам новые возможности, а также позволит принимать участие в тендерах на их поставку, проводимых нашими ключевыми заказчиками–ПАО "НК РОСНЕФТЬ", ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" и других компаний. Благодарю коллектив Электрощит Самара и партнеров за успешную реализацию проекта в кратчайшие сроки, а заказчиков — за оказанное доверие".

АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" — это высокотехнологичная производственная компания с 81-летней историей, крупнейший производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ. В сферу деятельности компании входят проектирование, производство и поставка электротехнического оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также обучение клиентов. С ноября 2022 г. Электрощит Самара входит в состав ГК "Акрон Холдинг".

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Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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