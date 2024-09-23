В ООО "РН-Юганскнефтегаз" начались опытно-промышленные испытания новейшей разработки Электрощит Самара

В сентябре 2024 года стартовали опытно-промышленные испытания станций управления серии СУ-СЭЩ на Правдинском и Приобском нефтяных месторождениях ООО "РН-Юганскнефтегаз".

Станции управления серии СУ-СЭЩ предназначены для защиты, регулирования и управления погружными электроцентробежными насосами добычи нефти. СУ-СЭЩ обеспечивают работу с погружными электродвигателями ПЭД по ГОСТу 18058 или аналогичными, а также с погружными синхронными электродвигателями с постоянными магнитами (вентильными электродвигателями) номинальной мощностью от 22 до 1100 кВт. Номинальный ток на выходе станций управления СУ-СЭЩ — от 32 до 3200 А.

Станции управления погружными насосами — один из самых быстро реализованных проектов АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара". От момента проектирования до поставки заказчикам для проведения опытно-промышленных испытаний прошло чуть больше года, исполнение проекта началось в начале 2023 года. На сегодняшний день разработано и изготовлено несколько опытных образцов станций управления на 250, 400, 630 и 1000 А.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара: "Станции управления погружными насосами серии СУ-СЭЩ — новый для компании проект. И успешное прохождение опытно-промышленных испытаний СУ-СЭЩ предоставит нам новые возможности, а также позволит принимать участие в тендерах на их поставку, проводимых нашими ключевыми заказчиками–ПАО "НК РОСНЕФТЬ", ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" и других компаний. Благодарю коллектив Электрощит Самара и партнеров за успешную реализацию проекта в кратчайшие сроки, а заказчиков — за оказанное доверие".