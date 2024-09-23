16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре откроется аллея "Отцы Космоса" В Курумоче появился арт-объект Студенты из Сызрани познакомились с работой предприятия, выпускающего керамику "Дубль три": самарцы снова жалуются на "салон с окончанием" "Ежевика" В этом году COVID унес жизни 21 жителя Самарской области

Общество

Жителей Самарской области приглашают принять участие в "Цифровом Диктанте-2024"

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 256
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ежегодная Всероссийская акция "Цифровой Диктант", организованная РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), с 10 по 28 октября пройдет в пятый раз на сайте цифровойдиктант.рф.

Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность. Принять участие в нем могут дети (10-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).

В 2024 году проект включает следующие этапы:
● 10-28 октября желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в офлайн-мероприятиях;
● 29 октября - 10 ноября - работа над ошибками;
● середина ноября - подведение итогов.

"Ежедневно пользователи Рунета сталкиваются с действиями мошенников и кибератаками, зачастую не зная, как реагировать на них. РАЭК, организуя всероссийскую акцию "Цифровой Диктант", старается донести до каждого важность изучения основ цифровой грамотности, благодаря которой пользователь может защитить себя в Сети. Мы видим, что актуальность акции не снижается: постоянно появляются новые цифровые сервисы и услуги, а вместе с тем киберугрозы становятся все хитрее и изощреннее, что сказывается на уровне индекса цифровой грамотности в стране. Поэтому в текущем году мы особое внимание уделим проверке навыков использования отечественных цифровых продуктов, а также впервые в рамках нового блока вопросов проверим участников акции на знание нюансов использования цифровых финансовых сервисов и услуг", - комментирует Сергей Гребенников, идеолог Всероссийской акции "Цифровой Диктант", директор РАЭК.

Директор РАЭК также отметил, что цифровая грамотность, в том числе умение работать с цифровыми сервисами и продуктами, - это важнейший элемент, основа кибербезопасности в Сети сегодня.

Акция традиционно проходит при поддержке Минцифры России и в поддержку национального проекта "Цифровая экономика". "В сегодняшних  реалиях важно обладать цифровыми компетенциями.

Предупрежден - значит вооружен. Со стороны государства уделяется большое внимание вопросам просвещения в целях обеспечения информационной безопасности граждан, особенно детей и подростков. Повышение цифровой грамотности населения - один из приоритетов государства. Максимальный охват аудитории мероприятиями по цифровой грамотности - одна из важнейших задач, стоящих перед Министерством", - отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.

В 2024 году всероссийская акция пройдет в 89 регионах России. Цифровой Диктант-2024 будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй - цифровым компетенциям, третий - цифровой безопасности, четвертый - новым технологиям, пятый - финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг.

По завершении акции участники смогут сделать работу над ошибками, где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

Напомним, в 2023 году около 2 млн пользователей начали прохождение "Цифрового Диктанта". Уровень цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла из 10. "Отличниками" стали 7,7 тыс. человек. В лидеры по уровню цифровой грамотности в 2023 году среди регионов вышли Республика Карелия и Москва (7,34 балла).

Следить за новостями "Цифрового Диктанта" вы можете на сайте акции, а также в социальных сетях VK и ОК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Алена Никитина 17 сентября 2024 10:03 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6