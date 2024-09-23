Жителей Самарской области приглашают принять участие в "Цифровом Диктанте-2024"

Ежегодная Всероссийская акция "Цифровой Диктант", организованная РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), с 10 по 28 октября пройдет в пятый раз на сайте цифровойдиктант.рф.

Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность. Принять участие в нем могут дети (10-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).

В 2024 году проект включает следующие этапы:

● 10-28 октября желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в офлайн-мероприятиях;

● 29 октября - 10 ноября - работа над ошибками;

● середина ноября - подведение итогов.

"Ежедневно пользователи Рунета сталкиваются с действиями мошенников и кибератаками, зачастую не зная, как реагировать на них. РАЭК, организуя всероссийскую акцию "Цифровой Диктант", старается донести до каждого важность изучения основ цифровой грамотности, благодаря которой пользователь может защитить себя в Сети. Мы видим, что актуальность акции не снижается: постоянно появляются новые цифровые сервисы и услуги, а вместе с тем киберугрозы становятся все хитрее и изощреннее, что сказывается на уровне индекса цифровой грамотности в стране. Поэтому в текущем году мы особое внимание уделим проверке навыков использования отечественных цифровых продуктов, а также впервые в рамках нового блока вопросов проверим участников акции на знание нюансов использования цифровых финансовых сервисов и услуг", - комментирует Сергей Гребенников, идеолог Всероссийской акции "Цифровой Диктант", директор РАЭК.

Директор РАЭК также отметил, что цифровая грамотность, в том числе умение работать с цифровыми сервисами и продуктами, - это важнейший элемент, основа кибербезопасности в Сети сегодня.

Акция традиционно проходит при поддержке Минцифры России и в поддержку национального проекта "Цифровая экономика". "В сегодняшних реалиях важно обладать цифровыми компетенциями.

Предупрежден - значит вооружен. Со стороны государства уделяется большое внимание вопросам просвещения в целях обеспечения информационной безопасности граждан, особенно детей и подростков. Повышение цифровой грамотности населения - один из приоритетов государства. Максимальный охват аудитории мероприятиями по цифровой грамотности - одна из важнейших задач, стоящих перед Министерством", - отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.

В 2024 году всероссийская акция пройдет в 89 регионах России. Цифровой Диктант-2024 будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй - цифровым компетенциям, третий - цифровой безопасности, четвертый - новым технологиям, пятый - финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг.

По завершении акции участники смогут сделать работу над ошибками, где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

Напомним, в 2023 году около 2 млн пользователей начали прохождение "Цифрового Диктанта". Уровень цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла из 10. "Отличниками" стали 7,7 тыс. человек. В лидеры по уровню цифровой грамотности в 2023 году среди регионов вышли Республика Карелия и Москва (7,34 балла).

Следить за новостями "Цифрового Диктанта" вы можете на сайте акции, а также в социальных сетях VK и ОК.