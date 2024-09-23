В мэрии Самары объяснили, когда начнется отопительный сезон

Отопсезон в Самаре начнется, когда среднесуточная температура воздуха опустится до 8°C или ниже и будет держаться на этом уровне в течение пяти суток. Такая информация была озвучена в понедельник, 23 сентября, на еженедельном совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной.

Отмечается, что при резком похолодании городские власти могут принять решение о более ранней подаче тепла в приоритетном порядке (сначала объекты соцсферы, а затем и жилые дома).

По данным мэрии, в городе к отопительному сезону подготовлены все 10086 многоквартирных домов, а также все учреждения социальной сферы - 564 объекта.