16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" опровергли готовящуюся отставку Игоря Осинькина "Крылья" в Грозном вырвали ничью в компенсированное время "Акрон" подписал контракты с восемью воспитанниками "Акрон-Академии Коноплева" Защитник "Акрона" Родриго Эсковаль: "Мы создавали свои моменты, но не смогли их реализовать" Артем Дзюба о матче с "Краснодаром": "С такими командами нельзя позволять столько моментов у своих ворот"

Футбол Спорт

"Крылья" в Грозном вырвали ничью в компенсированное время

ГРОЗНЫЙ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 350
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 23 сентября, в Грозном в девятом туре РПЛ "Крылья Советов" на выезде сыграли вничью с грозненским "Ахматом" — 1:1.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

По сравнению с матчем с "Рубином" в составе самарцев произошло пять изменений, с первых минут вышли: Ломаев, Ороз, Мендес, Галдамес и Орозко. Команда вышла на игру в специальных майках в поддержку Максима Витюгова, который получил травму в кубковом матче со "Спартаком".

Счет на 68 минуте открыли грозненцы - после передачи с фланга отличился Кардосо. Через две минуты у хозяев снова отличился Кардосо, но после просмотра ВАР мяч отменили из-за офсайда.

На 96 минуте самарцы спаслись от поражения - с передачи Дмитриева отличился новичок "Крыльев" Доминик Ороз.

Следующий матч "зелено-бело-синие" проведут дома 29 сентября, соперником станут "Химки".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6