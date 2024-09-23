"Крылья" в Грозном вырвали ничью в компенсированное время

В понедельник, 23 сентября, в Грозном в девятом туре РПЛ "Крылья Советов" на выезде сыграли вничью с грозненским "Ахматом" — 1:1.

По сравнению с матчем с "Рубином" в составе самарцев произошло пять изменений, с первых минут вышли: Ломаев, Ороз, Мендес, Галдамес и Орозко. Команда вышла на игру в специальных майках в поддержку Максима Витюгова, который получил травму в кубковом матче со "Спартаком".

Счет на 68 минуте открыли грозненцы - после передачи с фланга отличился Кардосо. Через две минуты у хозяев снова отличился Кардосо, но после просмотра ВАР мяч отменили из-за офсайда.

На 96 минуте самарцы спаслись от поражения - с передачи Дмитриева отличился новичок "Крыльев" Доминик Ороз.

Следующий матч "зелено-бело-синие" проведут дома 29 сентября, соперником станут "Химки".