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Театр Культура

В Самаре открылся V Всероссийский театральный фестиваль "Русская классика. Страницы прозы"

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялось открытие V Всероссийского театрального фестиваля "Русская классика. Страницы прозы", сообщает мэрия города. Это уникальный проект. Он собирает спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы.

На "Камерной сцене" с 23 по 29 сентября выступят актеры из Самары, Королева, Ульяновска, Тамбова, Нижнего Новгорода и Саратова.

Фестиваль конкурсный. Жюри вручит победителям памятные призы и дипломы в восьми номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссура", "Лучшая работа художника", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Специальный приз жюри".

Мероприятие организовано муниципальным театром "Камерная сцена" совместно с департаментом культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара при участии Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ. В этом году фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

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