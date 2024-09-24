Счетная палата: "мусорные" субсидии использовались с нарушениями

Счетная палата Самарской области нашла нарушения при использовании средств регионального бюджета, выделенных в 2023 г. на совершенствование системы обращения с отходами.

Как сообщает ведомство, была проведена выборочная проверка расходования средств на обустройство контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов и приобретение мусоросборников.

Аудиторы выяснили, что при предоставлении субсидий не устанавливались целевые значения показателей результативности. Это противоречит порядкам предоставления таких субсидий, утвержденным постановлением правительства Самарской области, и не позволяет оценить

эффективность использования бюджетных средств муниципальными образованиями.

"Ликвидация несанкционированных свалок без комплекса мер, направленных на предотвращение повторного образования свалок, снижает эффективность данных мероприятий и образует необходимость в цикличных (повторных) ликвидациях подобных несанкционированных свалок, что, в свою очередь, приводит лишь к устранению последствий, но не к предотвращению появления новых свалок, а также увеличивает расход бюджетных средств и повышает накопление вреда окружающей среде", - отметили в Счетной палате.

Кроме того, по ликвидации несанкционированных свалок на территории одного из муниципальных районов отсутствуют подтверждающие документы.

Также выявлены иные нарушения и недостатки, в том числе при осуществлении закупок.

Счетная палата направила отчет губернатору и в Самарскую губернскую думу. Информационные письма направлены в региональные министерство энергетики и ЖКХ, минлесхоз, управление Роспотребнадзора и прокуратуру.