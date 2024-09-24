Счетная палата: "мусорные" субсидии использовались с нарушениями

Счетная палата Самарской области нашла нарушения при использовании средств регионального бюджета, выделенных в 2023 г. на совершенствование системы обращения с отходами.
Как сообщает ведомство, была проведена выборочная проверка расходования средств на обустройство контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов и приобретение мусоросборников.
Аудиторы выяснили, что при предоставлении субсидий не устанавливались целевые значения показателей результативности. Это противоречит порядкам предоставления таких субсидий, утвержденным постановлением правительства Самарской области, и не позволяет оценить
эффективность использования бюджетных средств муниципальными образованиями.
"Ликвидация несанкционированных свалок без комплекса мер, направленных на предотвращение повторного образования свалок, снижает эффективность данных мероприятий и образует необходимость в цикличных (повторных) ликвидациях подобных несанкционированных свалок, что, в свою очередь, приводит лишь к устранению последствий, но не к предотвращению появления новых свалок, а также увеличивает расход бюджетных средств и повышает накопление вреда окружающей среде", - отметили в Счетной палате.
Кроме того, по ликвидации несанкционированных свалок на территории одного из муниципальных районов отсутствуют подтверждающие документы.
Также выявлены иные нарушения и недостатки, в том числе при осуществлении закупок.
Счетная палата направила отчет губернатору и в Самарскую губернскую думу. Информационные письма направлены в региональные министерство энергетики и ЖКХ, минлесхоз, управление Роспотребнадзора и прокуратуру.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.