На Сызранской ТЭЦ установили новые камеры сгорания

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На Сызранской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") проведена инспекция тракта горячих газов газовой турбины 6FA PG 6111 ст. №11. Данные работы на новом энергоблоке станции проводятся раз в пять лет.