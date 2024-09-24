На Сызранской ТЭЦ установили новые камеры сгорания

На Сызранской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") проведена инспекция тракта горячих газов газовой турбины 6FA PG 6111 ст. №11. Данные работы на новом энергоблоке станции проводятся раз в пять лет.
В рамках планового технического обслуживания проведена замена основных частей газового тракта, отработавших свой нормативный срок. Установлены новые камеры сгорания, направляющие и рабочие лопатки 1, 2, 3 ступеней, выполнено обслуживание электрооборудования газовой турбины, включая непосредственно систему возбуждения и систему автоматического запуска.
"По завершении инспекции персоналом проведены пусконаладочные испытания и настройки режима горения, после чего газотурбинная установка включена в сеть. Регламентные работы позволят обеспечить высокую надежность эксплуатации газотурбинного оборудования и станции в целом", - отметил технический директор - главный инженер Сызранской ТЭЦ Сергей Гладышев.
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