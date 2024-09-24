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Самозанятые Самарской области приняли участие в бесплатных фотосессиях

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" провели серию фотодней — бесплатных фотосессии для самозанятых, работающих в разных сферах. Мера поддержки реализуется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Фото: минэкономразвития Самарской области

"Сегодня в Самарской области официально зарегистрировано 260 тысяч самозанятых. Приняв решение работать в легальном поле, каждый из них может претендовать на действующие инструменты поддержки. Это льготные микрозаймы, образовательные курсы и семинары, услуги по продвижению, аренда рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес" и многое другое. Все услуги мы аккумулируем на едином портале mybiz63.ru", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Каждый участник фотодней получит готовые фотографии, благодаря которым сможет привлекать внимание аудитории в социальных сетях и на маркетплейсах. Задача услуги — не только сделать качественные снимки, но и передать уникальность проекта, отразить преимущества и индивидуальность. 

"Про фотодень узнала из соцсетей и поняла — это то, что мне нужно! Люди сейчас обращают внимание на красивый контент. Это здорово, что есть такие меры поддержки, ведь начинающий предприниматель не всегда может позволить себе услуги профессионального фотографа, а здесь бесплатно ты получаешь кадры, которые, несомненно, привлекут внимание аудитории", — поделилась мастер сферы красоты Виктория Коптева.

"Я сама придаю большое значение внешнему оформлению соцсетей. Если нет красивых фото, я скорее всего не буду читать пост дальше. Однако сама не умею делать это красиво, поэтому такая услуга — то, что нужно для меня. Надеюсь получить красивые, профессиональные фотоснимки", — добавила швея Людмила Калиновская.

В фотосессии приняли участие самозанятые, представляющие самые разные направления бизнеса. Часть фотодней проводится в универсальных фотостудиях, часть — в стилизованных. Например, в этот раз, в интерьере кухни сделали "вкусные" снимки для производителей продуктов питания и кухонной утвари.
На одного участника выделяется 30 минут работы с профессиональным фотографом. В результате каждый получает по 10-15 фотографий и рекомендации по возможным сценариям съемки.

"Сначала я общаюсь с самозанятыми, узнаю кто они и чем занимаются. В процессе беседы понимаю, что им нужно и приступаю к созданию фото. Это бывают и портреты, и предметные съемки", — рассказала фотограф Олеся Масливец.

С начала года для самозанятых прошли 12 фотодней, участниками которых стали 130 самозанятых. До конца года планируется провести еще около 7 съемочных дней в Самаре и области. Анонсы предстоящих событий будут опубликованы на сайте mybiz63.ru.

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