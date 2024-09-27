"Спокойно посчитайте": как изменилось использование ипотеки после повышения ставок

Повышение ставок изменило способ использования ипотеки покупателями квартир. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

"Ипотека под 20% годовых страшна только, если мы смотрим, сколько переплатим за 20-30 лет. Но я пока еще не видела ни одного человека, который рассчитывается по займу более 10-15 лет. Не агитирую, но снимаю стереотипы и страхи, просто сядьте и спокойно посчитайте", — сказала эксперт.

Мария Иванова: "Самара интересна федеральным застройщикам" Самарский рынок недвижимости развивается, но при этом остается недооцененным. Что влияет на застройку города сейчас и какие тенденции наблюдаются? Как изменятся цены на квартиры и качество жилья? Что будет с покупательским спросом? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

По ее словам, люди и сейчас покупают квартиры с использованием ипотеки, но комбинируют ее с другими продуктами и стараются минимизировать расход по обслуживанию кредита.

"Ипотека сейчас становится скорее инструментом доплаты, нежели оплаты квартиры. Наилучший вариант улучшения условий — это продать имеющийся актив. И поэтому тем, кто ожидает снижения цен, чтобы купить, нужно помнить, что и те активы, которые они будут продавать, тоже со временем подешевеют. В этом случае разрыв, а значит, и потенциальная сумма ипотечного кредита, может увеличиться, что более чувствительно при нынешних ставках", — объяснила Мария Иванова. — Если есть запрос на улучшение жилищных условий (хочется получше район, побольше площадь, более статусный объект) — нужно делать это в моменте, использовать все возможности и шансы, просто более внимательно и тщательно строить свой финансовый план покупки/продажи".