"Транснефть - Приволга" выпустила молодь стерляди в водоемы трех регионов

АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь стерляди в Саратовское и Волгоградское водохранилище, реку Медведица. Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошли в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия производственных объектов.

По заказу АО "Транснефть - Приволга" 171 тыс. мальков стерляди были выращены рыбоводными компаниями в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы. Места выпуска определялись с учётом рекомендаций Росрыболовства. Из рыборазводных хозяйств мальки были доставлены спецтранспортом в пластиковых контейнерах с соблюдением всех правил.

За процессом выпуска наблюдали комиссии, в которые входили представители Волго-Камского и Азово-Черноморского территориальных управлений Росрыболовства. Специалисты подтвердили удовлетворительное состояние молоди.

Кроме того, до конца текущего года запланированы выпуски молоди стерляди, сазана и толстолобика общей численностью более 153 тыс. штук в Нижнекамское, Саратовское и Волгоградское водохранилища.

Высокие стандарты экологической безопасности и соблюдение требований природоохранного законодательства являются важным элементом деятельности АО "Транснефть - Приволга". Воспроизводство рыбных запасов рек в регионах производственной деятельности — часть экологической программы компании "Транснефть".