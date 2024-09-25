В Самаре построят спортплощадку с зоной виртуальной реальности

Мэрия Самары направила в региональное министерство спорта заявку на строительство фиджитал-центра в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Как сообщил Волга Ньюс в городской администрации, разместить его планируется на ул. Мориса Тореза, 32 - на территории школы №76 им. Героя РФ А.Н.Никишина.

"Фиджитал-центры - это спортивные площадки нового поколения, в которых создано единое гармоничное пространство для совершенствования навыков как в классических, так и в цифровых видах спорта. Они являются частью экосистемы проекта "Игры Будущего" и движения фиджитал, ядром которого служат Игры Будущего - международный турнир нового формата по инновационным дисциплинам (впервые прошел в феврале 2024 года в Казани)", - напомнили представители мэрии.

По их словам, фиджитал-центр будет включать в себя открытые спортивные площадки. Это поле для мини-футбола, стритбола и зона воркаута.

Также будет возведено модульное некапитальное сооружение с закрытыми административными и игровыми зонами. Там планируют оборудовать фудкорт, компьютерный зал, зоны игровых консолей и виртуальной реальности.

Сроки строительства фиджитал-центра пока неизвестны. Они будут зависеть от получения финансирования.