В Самаре построят спортплощадку с зоной виртуальной реальности

Мэрия Самары направила в региональное министерство спорта заявку на строительство фиджитал-центра в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Как сообщил Волга Ньюс в городской администрации, разместить его планируется на ул. Мориса Тореза, 32 - на территории школы №76 им. Героя РФ А.Н.Никишина.
"Фиджитал-центры - это спортивные площадки нового поколения, в которых создано единое гармоничное пространство для совершенствования навыков как в классических, так и в цифровых видах спорта. Они являются частью экосистемы проекта "Игры Будущего" и движения фиджитал, ядром которого служат Игры Будущего - международный турнир нового формата по инновационным дисциплинам (впервые прошел в феврале 2024 года в Казани)", - напомнили представители мэрии.
По их словам, фиджитал-центр будет включать в себя открытые спортивные площадки. Это поле для мини-футбола, стритбола и зона воркаута.
Также будет возведено модульное некапитальное сооружение с закрытыми административными и игровыми зонами. Там планируют оборудовать фудкорт, компьютерный зал, зоны игровых консолей и виртуальной реальности.
Сроки строительства фиджитал-центра пока неизвестны. Они будут зависеть от получения финансирования.
Последние комментарии
Говорят про доступность объектов, и про повышения доли занимающихся до 70%, а в Тольятти не попасть бесплатно на ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе стадион Труд. И не попасть бесплатно в манеж 😊 Так что, всё это профанация.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.