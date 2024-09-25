Самарские предприниматели пройдут практикум по составлению стратегий роста цифровых продуктов

28 сентября в коворкинге YellowRockets на ул. Ново-Садовой, 23 пройдет практический интенсив, посвященный стратегии роста digital-продуктов. Мероприятие организовано командой StartupSamara и станет отличной возможностью для предпринимателей и стартаперов узнать, как сделать свой продукт прибыльным с самого начала.

Начинающие и действующие предприниматели смогут узнать о практических методах анализа юнит-экономики и научатся принимать решения, способные увеличить доход их бизнеса. Мероприятие будет полезно фаундерам стартапов, владельцам бизнеса, продуктовым менеджерам, маркетологам, дизайнерам и разработчикам.

Этот интенсив - не просто лекция, а настоящее практическое занятие. Каждый участник покинет его с четким пониманием того, как юнит-экономика может быть полезна для его бизнеса. В рамках интенсива участники разберутся, как быстро рассчитать экономику продукта, оценить окупаемость трафика и инвестиционных вложений, а также проанализировать реальные бизнес-кейсы. В командах они будут выполнять практические задания и изучать уже существующие продукты.

Экспертом интенсива выступит Антон Лобачев, Senior Product Manager в Appbooster, который имеет более 10 лет опыта в digital-сфере.

Интенсив пройдет 28 сентября в 11:00 в коворкинге YellowRockets (Ново-Садовая, 23). Участие бесплатное, подробности и регистрация по ссылке.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие проводится по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Организатором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.