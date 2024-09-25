16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодые ученые и предприниматели Самарской области получат гранты ФСИ Новый мусорный регоператор Самарской области перестал быть госпредприятием В Самарской области увеличат тарифы на техосмотр автомобилей Ветераны спорта призвали готовить защитников Отечества, а не паркетных спортсменов Франчайзинговым партнерам "Пятёрочки" стал доступен личный кабинет

Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские предприниматели пройдут практикум по составлению стратегий роста цифровых продуктов

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 166
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

28 сентября в коворкинге YellowRockets на ул. Ново-Садовой, 23 пройдет практический интенсив, посвященный стратегии роста digital-продуктов. Мероприятие организовано командой StartupSamara и станет отличной возможностью для предпринимателей и стартаперов узнать, как сделать свой продукт прибыльным с самого начала.

Начинающие и действующие предприниматели смогут узнать о практических методах анализа юнит-экономики и научатся принимать решения, способные увеличить доход их бизнеса. Мероприятие будет полезно фаундерам стартапов, владельцам бизнеса, продуктовым менеджерам, маркетологам, дизайнерам и разработчикам.

Этот интенсив - не просто лекция, а настоящее практическое занятие. Каждый участник покинет его с четким пониманием того, как юнит-экономика может быть полезна для его бизнеса. В рамках интенсива участники разберутся, как быстро рассчитать экономику продукта, оценить окупаемость трафика и инвестиционных вложений, а также проанализировать реальные бизнес-кейсы. В командах они будут выполнять практические задания и изучать уже существующие продукты.

Экспертом интенсива выступит Антон Лобачев, Senior Product Manager в Appbooster, который имеет более 10 лет опыта в digital-сфере.

Интенсив пройдет 28 сентября в 11:00 в коворкинге YellowRockets (Ново-Садовая, 23). Участие бесплатное, подробности и регистрация по ссылке.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие проводится по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Организатором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6