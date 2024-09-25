Самарские предприниматели пройдут практикум по составлению стратегий роста цифровых продуктов

28 сентября в коворкинге YellowRockets на ул. Ново-Садовой, 23 пройдет практический интенсив, посвященный стратегии роста digital-продуктов. Мероприятие организовано командой StartupSamara и станет отличной возможностью для предпринимателей и стартаперов узнать, как сделать свой продукт прибыльным с самого начала.
Начинающие и действующие предприниматели смогут узнать о практических методах анализа юнит-экономики и научатся принимать решения, способные увеличить доход их бизнеса. Мероприятие будет полезно фаундерам стартапов, владельцам бизнеса, продуктовым менеджерам, маркетологам, дизайнерам и разработчикам.
Этот интенсив - не просто лекция, а настоящее практическое занятие. Каждый участник покинет его с четким пониманием того, как юнит-экономика может быть полезна для его бизнеса. В рамках интенсива участники разберутся, как быстро рассчитать экономику продукта, оценить окупаемость трафика и инвестиционных вложений, а также проанализировать реальные бизнес-кейсы. В командах они будут выполнять практические задания и изучать уже существующие продукты.
Экспертом интенсива выступит Антон Лобачев, Senior Product Manager в Appbooster, который имеет более 10 лет опыта в digital-сфере.
Интенсив пройдет 28 сентября в 11:00 в коворкинге YellowRockets (Ново-Садовая, 23). Участие бесплатное, подробности и регистрация по ссылке.
Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие проводится по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Организатором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?