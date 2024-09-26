Инженер АвтоВАЗа заплатит штраф за разглашение коммерческой тайны

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 58-летней инженеру-конструктору АО "АвтоВАЗ". Женщину осудили за разглашение коммерческой тайны. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, женщина предоставила третьим лицам сведения, составляющие коммерческую тайну. По оценке правоохранителей, это нанесло АвтоВАЗу ущерб 5,5 млн рублей.

Суд обязал женщину выплатить штраф 300 тыс. руб., а также на год запретил работать с защищаемой законом информацией. Защита подала апелляционную жалобу, но Самарский областной суд не стал менять решение первой инстанции.