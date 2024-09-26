Водитель трактора получил условный срок за смертельное ДТП в Самарской области

В Похвистневском районе Самарской области суд вынес приговор водителю трактора, которого признали виновником смертельного ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла в мае 2022 г. на дороге Старый Аманак — Старое Мансуркино. Трактор столкнулся с Lada Kalina, ее водитель погиб.

Как выяснилось, водитель трактора в сумерках возвращался с сельскохозяйственных работ с прикрепленной сеялкой. Увидев приближающуюся машину, тракторист съехал на обочину, но оказалось, что даже так сеялка выступала на встречную полосу. В результате Lada Kalina врезалась в сельхозтехнику. От удара трактор развернуло поперек дороги, а легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

Оказалось, что у тракториста не было специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза, а кроме того, сеялка не имела опознавательных знаков или габаритных огней.

В суде мужчина признал вину частично. Ему назначили два года лишения свободы условно и на год лишили водительских прав.